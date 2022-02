Segura afirma que Herediano debe ser protagonista

Redacción – El arquero florense, Bryan Segura, afirma que todos los equipos le quieren ganar al equipo que nació grande y por eso los rivales siempre juegan al doble cuando ven la camiseta del Herediano en el Clausura 2022.

Segura está preocupado por el desdibujado inicio de torneo del Team, que contabiliza cuatro empates y una derrota, lo cuál tiene disgustada a la afición rojiamarilla.

En el camerino liderado por Jeaustin Campos, son conscientes que son los actuales campeones nacionales y por eso tienen prohibido relajarse, ya que la exigencia para el plantel florense está al máximo, por eso solo tener 4 de 15 puntos posibles es lamentable.

Esa situación tiene al cuadro 29 veces monarca nacional en la novena posición, lo cuál ha generado un mar de críticas hacia los jugadores del Club Sport Herediano.

Bryan Segura dio la cara y dice que Herediano siempre debe ser protagonista, por lo que deben levantarse, ya que todos los equipos le quieren ganar al campeón nacional.

«Hemos seguido trabajando todo el mismo grupo, hemos estado conscientes que somos los campeones y no podemos relajarnos, no podemos estar ahí sobrados, porque es un torneo nuevo y Herediano tiene que ser protagonista, la institución siempre debe serlo. Tenemos que levantar cabeza, ver que esta pasando y evaluarlo, porque Herediano no puede estar en esta situación.

Sabemos que todos le quieren ganar al campeón, juegan al doble ante Herediano, quieren hacer un buen partido para ganarnos y sabemos que este torneo no va fácil, va ser difícil y vamos a tener que luchar y seguir trabajando porque debemos revertir esta situación», afirmó Bryan Segura.

Los florenses buscarán cosechar su primera victoria en el torneo este jueves 17 de febrero a las 8:00 pm, cuando enfrenten a Jicaral en duelo de reposición de la fecha uno.