Campbell fue el héroe tico en Jamaica

Redacción – Fiel a su humildad, Joel Campbell dejó saber su alegría por haber anotado el gol de la victoria por 0-1 ante Jamaica, donde aprovechó para agradecer a sus compañeros que estaban atrás de él luchando y corriendo al máximo cada balón.

Campbell se puso el traje de héroe con la Tricolor, esto debido a su notable sacrificio y ganas dentro de la cancha, que le han valido grandes elogios de parte de los ticos tras anotar el gol del triunfo patrio en suelo caribeño.

Desde el inicio del partido, Joel dejó la vida por Costa Rica, ya que todos los balones los corrió y peleó al máximo, demostrando así su notable amor por la camiseta de la nación, que se ha hecho respetar nuevamente en la Concacaf tras alcanzar 7 de 9 puntos posibles.

Joel Campbell, el mejor jugador de la eliminatoria pic.twitter.com/qjkAwnq9PL — TD Más (@tdmas_cr) February 3, 2022

La notable actuación del tico ha sido resalta por toda la prensa deportiva nacional e internacional, que aseguran que La Sele está más viva que nunca, gracias a Joel Campbell y Keylor Navas como emblemas del cuadro patrio.

Joel Campbell habló con Teletica Deportes y afirma que a él le tocó la parte bonita, pero estos nuevos tres puntos del país fueron gracias al esfuerzo de sus compañeros.

«Es un trabajo de equipo, Joel metió el gol, pero habían 10 leones atrás luchando y corriendo, a mí me tocó la parte bonita, que era meter el gol. Pero es lo que me corresponde, ayudar a mis compañeros que se matan por mí atrás y yo me mato por ellos adelante. Esto es una familia, si uno se equivoca nos equivocamos todos, si acierta uno, acertamos todos. Estamos luchando hasta el final, quedan tres finales y no, nos hemos bajado. Estamos vivos y ahora intentar en un mes sacar esos resultados en casa para ir a Catar», afirmó Campbell a Teletica Radio.