Florenses firmaron el peor inicio de torneo en su historia

Redacción – El técnico florense, Jeaustin Campos, está muy molesto por el pésimo rendimiento del Herediano y por eso señala que hay jugadores que creen que con la estrella en el pecho ya van a ganar los partidos, lo cuál no le agrada.

Campos no se guardó nada y criticó el rendimiento de sus dirigidos tras la caída de 1-0 ante Cartaginés, lo que deja al Team con registro de cinco empates y dos derrotas, lo cuál coloca al campeón nacional como el único equipo que todavía no gana.

Esa situación ha dejado un enorme malestar en el timonel de 51 años, que ha firmado con el equipo que nació grande el peor arranque de un torneo en toda la historia de los florenses, que están en la décima posición con solo 5 puntos.

Sin ningún tipo de rodeos, Jeaustin Campos habló en conferencia de prensa y señala que en la parte mental se llenaron de más caciques, que indios lo cuál le preocupa.

«Independientemente que vamos a enfrentar, nosotros somos nuestro rival más peligroso, porque hay muchas distracciones, como ser campeón es una agradable distracción, estar en selección es otra agradable distracción, pero sabíamos que para ser constantes, para que constantes, manejar éxito es muy difícil, sobre todo porque cuándo hay esto, se nos olvida como lo logramos y las razones por las cuáles fuimos exitosos.

Me ha tocado ser bicampeón y no es que intente saberlo todo, pero si por la experiencia y los golpes que hemos recibido, también nos ayuda. Para ser bicampeones necesitamos la constancia, de los muchachos se olviden del campeonato en sí y que redoblemos esfuerzos, hay un precio para ser campeón, que hay que pagar y que si no los pagamos con humildad, vamos a tener un mal arranque.

Hay jugadores que creen que con la estrella en el pecho ya vamos a ganar y ya por ende vamos a ganar, el común denominador dentro del campo, es un equipo frío e intenso como con el que nosotros logramos ese campeonato, corríamos todas, los balones divididos y segundos balones, ahora nos llenamos mentalmente de más caciques, que indios. Pero con esa actitud, hay ciertas actitudes que reflejan que estamos haciendo todo lo posible para no revalidar el campeonato», afirmó Campos.

La afición del Team está muy molesta con el desempeño de su plantel, que sufre de una campeonitis severa que tiene al equipo lejos del protagonismo.