Castro no se guardó nada contra el plantel erizo

Redacción – El respetado ex-jugador de La Liga, Carlos Castro, no se guardó nada y criticó con todo al actual plantel de Alajuelense, debido que considera que hay jugadores que son del montón y no tienen ningún tipo de peso en la institución eriza.

Castro nunca ha ocultado su enorme amor por la institución, la cuál está completamente enamorado desde niño, pero tras la caída en el último clásico ante Saprissa, la paciencia del ex-lateral izquierdo se desbordó.

Al igual que el resto de la afición manuda, el «Doberman» como es conocido este ex-jugador está cansado de los conformismos y buenos tratos a jugadores que no pesan en lo absoluto en las filas del Equipo de su Gente.

Pero Castro no es el único ex-futbolista erizo que ha criticado al actual plantel liderado por Albert Rudé, ya que otras figuras como Pablo Gabas y Rolando Fonseca han salido a la prensa a cuestionar al equipo manudo.

Carlos Castro aprovechó su participación en el programa «La Platea» de TD Más, donde le tiró con todo a los jugadores de La Liga, que han estado alejados de la prensa.

«Creo que mucho jugador de La Liga es del montón y están en el equipo, no voy a decir nombres y ellos tienen que saber quiénes son del montón y quiénes no, no es posible que lo que ha estado mostrando Saprissa, hay jugadores que llegan a La Liga, se ponen la camiseta y no tienen peso, se les trata muy bien», afirmó Carlos Castro en TD Más.

"En La Liga hay mucho jugador que son del montón", Carlos Castro disparó con todo. pic.twitter.com/R3oHUKwicS — TD Más (@tdmas_cr) February 15, 2022

Alajuelense volverá a la acción este próximo jueves 16 de febrero a las 3:00 pm, cuando enfrenten a Sporting FC en el Estadio Cuty Monge en duelo de reposición.