Redacción – El aspirante presidencial del Partido Progreso Social Democrático, Rodrigo Chaves, afirma que en un eventual gobierno suyo legalizaría el consumo recreativo y medicinal de la marihuana, con el fin de darle un respiro sistema penitenciario.

Chaves fue uno de los siete candidatos presidencial presentes en el debate organizado por Repretel Canal 6, donde señaló que Costa Rica tiene un sistema judicial que dejó funcionar desde hace años, según su óptica.

Para el ex-ministro de hacienda y exempleado del Banco Mundial, el presupuesto económico del poder judicial es una auténtica barbaridad, ya que el dinero para este sector ha aumentado, pero la eficiencia va para abajo lo que afecta al pueblo.

Es por ello, que Chaves de 60 años señala que no se ha invertido de forma suficiente en el sistema carcelario, donde los privados de libertad no cuentan con las cosas más básicas para poder estar tras las rejas, ya que la constitución los protege.

Rodrigo Chaves señala que apoya la legalización de la marihuana para uso recreativo y medicinal, esto como una medida para quitarle presión al sistema carcelario.

«Nosotros tenemos una sociedad, en que el sistema judicial dejó de funcionar desde hace años. El presupuesto del poder judicial en el año 2000 eran 30 mil 500 millones de colones, hoy son 500 mil millones de colones, eso es una barbaridad, porque el presupuesto ha ido para arriba y la eficiencia del sector va para abajo.

No hemos invertido suficiente en el sistema carcelario, los privados de libertad son seres humanos y la constitución los protege, nosotros tenemos que legalizar el consumo recreativo y medicinal de la marihuana para quitarle presión al sistema penitenciario, no hemos invertido y no existe la capacidad para tener a toda esa gente en condiciones humanas, debemos enfocarnos en mejorar el sistema de justicia y rehabilitar a las personas de una mejor manera.

Habrá gente que va tener que ir a la cárcel, pero al muchacho que se robó seis picaritas en el pasado y que le metieron varios años de cárcel, desde mi punto de vista, no debería estar sirviendo en la reforma o una cárcel del estado, cuando existen personas que por cosas mucho más atroces, que por orden judicial los tienen que soltar», afirmó Rodrigo Chaves en el debate de Repretel Canal 6.

En las últimas encuestas se ha podido apreciar un enorme crecimiento de Chaves, que aprovechándose de la figura de Pilar Cisneros ha logrado hacerse de muchos adeptos, que lo defiende a muerte en las diferentes redes sociales.