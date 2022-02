Jicaral es último de la tabla acumulada

Redacción – El querido y respetado entrenador nacional, Mauricio «Chunche» Montero, se encuentra en busca de darle personalidad a Jicaral dentro de la cancha, con el fin de evitar el descenso a la segunda división.

Montero dejó saber su molestia tras la caída de 3-0 ante Sporting FC, que aprovechó la falta de una idea de juego de los peninsulares para pasarles por encima.

Para el timonel 58 años no tener el balón en el terreno de juego quema a su plantel, por lo que deja claro que deben cambiar la forma de desenvolverse en los partidos, debido que no pueden pasar los 90 minutos defendiéndose.

Actualmente, Jicaral es último en la tabla acumulada con solo 23 puntos, por lo que deben mejorar de gran forma si no quieren descender.

La escuadra de la Península de Nicoya está en franca lucha para evitar la caída al infierno del descenso, por lo que Montero se ha aliado a sus asistentes Josef Miso y Mauricio Solís, con la misión de darle personalidad a cada uno de sus jugadores.

«Chunche» Montero habló en conferencia de prensa y afirma que ha venido haciendo cosas diferentes, con la única intención de mejorar diferentes factores de su plantel.

«Lo que más me preocupa es la personalidad de que no tenemos el balón, de que nos quema y nos quema el balón, entonces usted no puede pasar 90 minutos defendiéndose y no tener esa personalidad y esa tranquilidad de que cuando tenemos el balón, le podemos faltar el respeto al rival y por ahí, nos está faltando mucho movimiento, pero más que todo es personalidad de cada uno en la posición donde están jugando.

Venimos trabajando y haciendo cosas diferentes, que los jugadores no estaban acostumbrados a hacerlas, para que vayan cogiendo esa personalidad y tranquilidad, porque hay jugadores importantes dentro del equipo que han pasado por varias instituciones y tienen esa característica, estamos tratando en el cuerpo técnico de formar un equipo que no solo se defienda, si no que ataque también», afirmó Montero.