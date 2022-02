Montero espera un Alajuelense con hambre de levantarse

Redacción – El respetado técnico peninsular, Mauricio Montero, no se confía del mal momento de los rojinegros y espera que La Liga vaya a Jicaral con todo su arsenal en busca de levantarse en el campeonato nacional.

Montero tiene al Huracán de la Península en pie de lucha para evitar el descenso, ya que en el certamen registran 7 puntos en la octava posición, por lo cuál ya ahora solo están a una unidad de dejar el sótano de la tabla acumulada.

La labor realizada por el «Chunche» con sus asistentes Josef Miso y Mauricio Solís ha sido notable, ya que se ve una notable mejoría en la actitud del cuadro peninsular, que le robó un 1-1 al Herediano en condición de visita.

Con una mentalidad de ganar todo en casa y pellizcar puntos de visita, Montero espera que duelo ante Alajuelense no se nada sencillo, debido que espera los liderados por Albert Rudé vayan con gran coraje y ganas en busca de los tres puntos.

Mauricio Montero habló en conferencia de prensa y afirma que espera que el calor juegue un papel clave ante Alajuelense, ya que el algo que influye a favor de Jicaral.

«Para mí es más difícil enfrentarme a La Liga, Herediano o Saprissa, cuando estos equipos no andan en una racha buena, porque le entran con todo a uno, con todo lo que tienen y todo su arsenal, entonces es más difícil. Yo hubiese preferido que La Liga le hubiera ganado a Sporting, porque obligaba a Sporting a ir a jugar a Guanacaste de tú a tú para buscar los tres puntos y ya La Liga no me iba con el coraje que tal vez pueda ir a jugar a Jicaral.

Todavía es mucho más peligroso jugar con un equipo de estos, cuando anda en estas situaciones que cuando andan bien, se descuidan un poquito y uno les puede hacer daño, pero en esta situación hay que enfrentarlos como esta y tenemos que ir por los tres puntos, la consigna mía es sacar puntos afuera y en casa tratar de no dejar ninguno, hasta el momento vamos bien, allá el clima es jodido y muy duro para los demás equipos, vamos a tratar de aprovecharnos de eso», afirmó Chunche Montero.

Duelo entre manudos y peninsulares será el domingo 20 de febrero a las 3:00 de la tarde en la casa de los azul y blanco. El costo de las entradas es de 10 mil entradas y la institución liderada por Montero solo sacó a la venta 344 boletos.