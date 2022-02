Redacción– Medvedev se ha convertido en una de las principales promesas de la nueva generación del tenis y su próximo objetivo es la conquista del número uno del ranking mundial.

La pregunta clave es cuándo desplazará al serbio Novak Djokovic y cuáles son las posibilidades que tiene para alcanzar la cima.

La primera posibilidad que tendrá el ruso será en el torneo de Acapulco, o sino en el de Dubái, ambos master 500.

Para llegar a obtener el uno, Medvedev tiene que llegar a la final de Acapulco y que el serbio no gane Dubái. La otra opción sería que pase una ronda en Acapulco y que Nole no se meta en semifinales y la última es llegar a la semifinal y que Djokovic no llegue a la final.

Si esto no llegara a darse el moscovita podría tener claras posibilidades en los Master 1000 de Indian Wells y Miami, pues probablemente el serbio no pueda participar si no decide vacunarse lo más pronto posible.

La diferencia de puntos entre ambos jugadores es de 1.240, en el cual se restarán puntos del Australian Open 2021, en donde Djkovic fue campeón.

El resto del ranquin podría moverse y todo dependerá de los resultados en los próximos torneos.