Pese a postura de esta institución, diputados señalaron al PANI por su endeble y lento accionar

Redacción- La directora del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Gladys Jiménez, criticó sin tapujos una controversial publicación realizada por el Ministerio de Educación Pública (MEP) por medio de su resvista «Conexiones».

Debido a que a finales del año pasado se dio a conocer que en ese documento se divulgó un artículo titulado «Tipos de orientaciones sexuales en los personajes de la novela El Rey de La Habana de Pedro Juan Gutiérrez», misma que habría incluido lenguaje explícito.

Por lo que las autoridades del PANI en ese momento alzaron la voz y solicitaron que esa publicación fuera removida, debido a que niños y adolescentes podían acceder a la misma por medio de internet.

Aunque esa revista no se encuentra enfocada hacia la población estudiantil, más bien es para el personal docente.

De igual manera el malestar y polémica que causó esta publicación obligó al MEP a removerla y hasta la Asamblea Legislativa ha abordado el tema por medio una investigación.

Misma que está siendo llevada por la Comisión de Niñez, Juventud y Adolescencia, ante la cual hoy compareció la jerarca del PANI.

«Los contenidos no son aptos y no plantean ningún aprendizaje, no están relacionados o validan algún conocimiento científico, siempre en el énfasis de que no es una lectura para niños y adolescentes», explicó Jiménez.

Sin embargo; esta postura no es bien recibida por parte del presidente de la comisión antes mencionada, el diputado Harllan Hoepelman, quien criticó el accionar del PANI ante este tema.

«¿Cuándo esta institución va a ser líder en defensa de los niños y adolescentes? Me refiero específicamente al derecho a recibir una educación de calidad en todas las áreas, que el material utilizado sea acorde con su edad y madurez, si la prensa no saca a la luz en redes sociales lo que está publicado en esta revista Conexiones prácticamente el PANI no reacciona», señaló el legislador.