Redacción. El diputado, Dragos Dolanescu, desmintió las declaraciones dadas por el secretario general del Partido Costa Rica Justa, Jorge Vargas y dijo que lo están difamando con imprecisiones.

Además, que las acciones del secretario de Costa Rica Justa afectaron el financiamiento de la campaña de Rolando Araya, dejaron manifiesto la inexperiencia en materia electoral, la ignorancia de los procedimientos partidarios, el irrespeto a la seguridad jurídica plasmadas en el estatuto del partido, y la desidia para honrar los acuerdos y las dinámicas del trabajo en equipo si no se logra que las cosas se hagan “a su manera”.

Dolanescu dijo que el fideicomiso con Promérica se afectó cuando se cambiaron los estatutos y eso lo hizo Jorge Vargas.

«Todas las decisiones financieras, operativas y estratégicas las tomó don Orlando Guerrero en calidad de jefe de campaña. Guerrero ejecutaba y reportaba sus decisiones como parte del funcionamiento normal de una organización que se involucra en una campaña», destacó.

El fideicomiso se aprobó -confirmó Dolanescu- por un monto inicial de 1,500 millones de colones y que por el desempeño del partido solo giró 200 millones y así se notificó al TSE donde se reporta la actividad financiera del partido de forma mensual.

«Entonces, si el secretario efectivamente consultó toda esta información, no puede ser que reclame que no se le compartiera detalles de la actividad financiera, que no supiera cuáles eran las cuentas que usaba el partido para recibir el dinero, o que no viera reportes financieros mensuales puesto que están a disposición suya como miembro del Comité Ejecutivo Superior», destacó.