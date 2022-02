Hizo un llamado para que quienes tienen responsabilidades políticas en el conflicto hagan un serio examen de su conciencia.

Redacción- Desde Roma el papa Francisco, hizo un llamado a la comunidad internacional para que el próximo dos de marzo, miércoles de ceniza, los creyentes realicen una jornada de oración y ayuno por la paz en Ucrania.

El Santo Padre manifestó: “Tengo un gran dolor en mi corazón por el empeoramiento de la situación en Ucrania. A pesar de los esfuerzos diplomáticos de las últimas semanas, se abren escenarios cada vez más alarmantes. Como yo, muchas personas de todo el mundo sienten angustia y preocupación. Una vez más la paz de todos se ve amenazada por intereses partidistas”.

El Pontífice lanzó un llamado “a los responsables políticos para que examinen seriamente su conciencia ante Dios, que es el Dios de la paz y no de la guerra; que es el Padre de todos, no solo de algunos, que quiere que seamos hermanos y no enemigos”.

Además, el Papa Francisco realizó un llamado “a todos, creyentes y no creyentes” porque “Jesús nos enseñó que a la diabólica insensatez de la violencia se responde con las armas de Dios, con la oración y el ayuno”.

“Invito a todos a hacer el próximo 2 de marzo, Miércoles de Ceniza, una jornada de ayuno por la paz. Animo a los creyentes, en forma particular, a dedicarse intensamente a la oración y al ayuno en ese día”, indicó el Papa.