El excandidato presidencial asegura que ha sido consultado por sus seguidores

Feinzaig no descarta apoyar o no a alguno de los aspirantes en segunda vuelta

Redacción- Eliécer Feinzaig, excandidato a la presidencia por el partido Partido Liberal Progresista, se refirió este miércoles sobre la segunda ronda electoral que enfrentará el país.

Feinzaig aseguró que, por ahora, no se encuentra dando apoyo a José María Figueres o a Rodrigo Chaves para la elección definitiva de preseidente.

La declaración Feinzaig la realizó, según afirma, ante múltiples consultas que ha recibido en las últimas horas.

De igual forma, en su mensaje, Eli, como se le conoce popularmente, aprovechó también para dejar en claro que aún no se reúne con los aspirantes presidenciales.

«Ante las muchas consultas que he estado recibiendo respecto de a cuál candidato voy a apoyar para la segunda ronda electoral, quiero aclarar que, al día de hoy, no he dado mi apoyo a ninguno de los dos. A ninguno. Tampoco me he reunido ni he conversado con nadie de esos partidos», dijo Feinzaig.

Según detalló Feinzaig, antes de tomar una decisión, quiere escuchar primero a sus compañeros y seguidores.

También, recalca que en este momento tan trascendental para el país, lo primordial es respetar la voz del pueblo.

A todas luces, esta es una elección muy importante para Costa Rica. Como candidato y diputado electo, estoy muy consciente de que los hombres y mujeres que depositaron su confianza en mí no escogieron a ninguno de esos candidatos. Respetar la voz del pueblo me parece de primordial relevancia y, como mínimo, quiero escuchar lo que mis compañeros y los seguidores del partido tienen que decir al respecto, antes de tomar una decisión. Agrego, además, que la decisión bien podría ser no apoyar a ninguno y recomendar que cada persona elija según su conciencia y juicio personal», manifestó el excandidato.

Finalmente, una vez más, Feinzaig agradeció a quienes le brindaron su apoyo en esta primera ronda electoral recién concluida.