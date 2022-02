La torre fue colocada sin previo aviso

Redacción- El día de hoy a horas de la mañana, el conocido periodista, Everardo Herrera, expresó su molestia en su cuenta de Facebook, por la instalación de una torre de comunicación frente a su propiedad en San Rafael de Alajuela.

Mediante un en vivo, Herrera mostró todo lo que estaba pasando, además, dijo que lo coloaron sin previo aviso.

AM Prensa habló con el periodista, y nos comentó que antes la tenían a unos 200 metros de su propiedad y decidieron moverla sin contar los respectivos permisos de la municipalidad de Alajuela.

«Nos la pasaron de la noche a la mañana, yo fui a ver hoy, porque ayer cuando me llamaron yo tenía trabajo.. Es una torre gigantesca de comunicaciones y yo había chequeado, y hay una legislación que establece como se tienen que colocar y donde ese tipo de torres, y con el venir de los detalles otros colegas han averiguado y resulta que no tienen permisos de la municipalidad»

De igual forma, nos dijo que colocaron la torre totalmente pegada a su propiedad, expresó que se siente muy ofuscado con todo esta situación, principalmente porque nadie le

mencionó que iban a hacer eso y la municipalidad no le da respuestas.

«Si la municipalidad de Alajuela ha sido consultada y dicen que la torre no tiene permisos, entonces la torre no debería de estar ahí. Deberían quitarla, la empresa que colocó eso claramente no está cumpliendo con la regulación»

Herrera nos dijo que no le gusta dar detalles de su vida privada, sin embargo, vio necesario hacer esta situación pública, debido a que, es un tema muy frustrante, y no se debería de repetir algo así sin una justificación.