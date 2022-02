Se realizará una manifestación pacífica frente al Ministerio de Justicia y Paz

Huelga de hambre de privados de libertad cumple cinco días este lunes

Redacción- Los familiares de personas privadas de libertad, realizarán una manifestación para apoyar la huelga de hambre que se realiza en cárceles del país.

Al igual que los presos, las familias solicitarán a las autoridades el retorno de las visitas conyugales y un regreso a la normalidad de las visitas generales.

Según comentan desde la organización del movimiento, se hace la convocatoria ante la falta de acciones por parte del Ministerio de Justicia y Paz.

«Dado a que no se ha visto por parte de las autoridades que estén dispuestas a escuchar a la población privada de libertad, los familiares nos vamos a reunir el miércoles para hacer una manifestación a las afueras del Ministerio de Justicia y Paz esperando que escuchen a nuestros familiares», indicó Maureen Esquivel, organizadora de la manifestación.

Esquivel asegura que tanto familiares como privados de libertad se han quedado esperando una visita de la ministra de Justicia, Fiorella Salazar, para conversar la situación directamente.

«¿Cómo es posible que los muchachos lleven cinco días en huelga de hambre y la ministra no se tome la molestia de ir a hablar con ellos y escucharlos, al menos? Sentimos que no somos importantes, que nos quieren invisibilizar de alguna manera», cuestiona Esquivel.

Por su parte, Justicia emitió un comunicado a las familias de los privados de libertad donde se explica la situación y qué debe suceder para que se retomen dichas visitas.

Sin embargo, el movimiento considera que es más de lo mismo que se les ha dicho días atrás y que, además, no se les resuelve nada.

Además, Esquivel mostró su molestia ante las aseveraciones del ministerio de que se espera que la situación del país permita retomar dichas actividades, cuando ya se están realizando actividades masivas como conciertos.

«En este comunicado que nos pasaron del MJP no dice nada, no se nos resuelve nada. No hay una fecha. ‘Seguimos esperando a que la situación del país se preste’, ¿o sea? se presta para conciertos masivos, sin mascarilla, sin distanciamiento y nosotros, que vamos a ver a nuestros familiares, que es un derecho, no lo podemos ejercer», asegura Esquivel.

La manifestación será este próximo miércoles a las 12:00 mediodía en frente de las instalaciones del Ministerio de Justicia y Paz.

Justicia explica

Ante esta huelga de hambre, Justicia ha explicado los factores que tienen que tomarse en cuenta para que se retomen las visitas conyugales y la visita general.

Respecto a las visitas íntimas, el ministerio asegura que se darán hasta que la pandemia lo permita.

«El Comando de Atención de la Emergencia (CAE) mantiene un constante monitoreo de la evolución de la enfermedad en el país y trabaja con el Ministerio de Salud para determinar la vigencia de los protocolos y los momentos oportunos para realizarles ajustes.

Sobre sus pretensiones, las medidas adoptadas para la atención de la emergencia sanitaria por Covid-19 rigen de manera igual para todos los centros penitenciarios del país; es decir, no se hacen excepciones por centros», informó el ministerio.

En cuanto a las visitas generales, detallaron que:

«Sobre la visita general, ambos Ministerios comunicaron que se analizan las posibilidades de flexibilizar el esquema con el fin de determinar los riesgos que conllevaría aumentar la cantidad de participantes en la visita, disminuir o eliminar el distanciamiento físico o bien, extender la duración. Para eso es necesario tomar en cuenta el comportamiento del virus a nivel nacional y dentro del sistema penitenciario, y determinar las nuevas condiciones en la nueva versión del Protocolo para la visita general en Centros Penitenciarios, que se encuentra actualmente en desarrollo», detalla Justicia.