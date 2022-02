Fiscalía confirma que además existen dos denuncias penales

Redacción- Un grupo de familias de Alajuela afronta una difícil situación debido a que partir de la próxima semana, sus casas serán rematadas por una deuda que, según afirman, Cristian Gutiérrez Herrera, yerno de José María Figueres, no pagó.

En varios edictos publicados días atrás, se muestra la información de los remates. Una de las casas es donde viven la ex esposa e hijos de Gutiérrez.

Asimismo, la Fiscalía confirmó que existen dos denuncias penales en las que Gutiérrez figura como imputado:

«En atención a su consulta, la Fiscalía Adjunta de Alajuela informó que el expediente 21-001378-0305-PE se encuentra en investigación, por el presunto delito de estelionato, en contra de una persona de apellidos Gutiérrez Herrera.

Este mismo despacho indicó que la causa 19-002757-0305-PE también avanza en investigación, por el presunto delito de estafa, en contra de Gutiérrez Herrera, Álvarez López, Quirós Montoya, Herrera Campos y Hernández González.

Ambos casos están en la fase de recolección y análisis de prueba, por lo que, de momento, es todo lo que se puede informar, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal», indicó la Fiscalía.

Los remates

Una de las afectadas explicó paso a paso como se dio el caso que actualmente está en la vía judicial y que tiene a varias personas a punto de perder sus casos.

“Lo que sucedió fue que yo y otras personas, le compramos acá en Desamparados de Alajuela una casa a Cristian Gutiérrez. Yo le pagué $120 mil, tengo los recibos, para que él pagara un fideicomiso con el que construyó las casas. Sin embargo, no lo pagó ni mucho menos traspasó la casa a mi nombre como tuvo que haberlo hecho ante el Registro de la Propiedad”, explicó Ana Luz Vargas Céspedes, una de las personas que está a punto de perder su casa.

Céspedes afirma que denunció penalmente ante la Fiscalía de Alajuela a Gutiérrez por el delito de estafa, pues a pesar de que pagó el valor total del apartamento, el inmueble nunca fue traspasado a su nombre.

Una situación similar afronta Marco Víquez Morales, quien también afirma haberle comprado Cristian Gutiérrez otro de los apartamentos de Desamparados de Alajuela.

“Hasta enero del 2019 le pagué a ese señor $105 mil y no me ha traspasado la casa. De eso me enteré hace dos semanas, cuando hablaba con una vecina que está en la misma situación. Nos van a rematar la casa que pagamos”

“Don Cristian no contesta mensajes ni llamadas. Necesitamos que él pague un fideicomiso que tenía para que detengan los remates, liberen las propiedades y las ponga a nombre de quienes le pagamos a él. En mi caso tengo un saldo de $10 mil, pero bajo estas condiciones no lo pagaré”, explicó Víquez.

Otra de las personas afectadas es María José Gurdian, a quien el 10 de febrero le rematarán su casa, en la que vive con los hijos que tuvo cuando estuvo casada con Cristian Gutiérrez. Actualmente, los niños tienen 10 y 12 años.

“Cuando nos divorciamos, hace unos ocho años, decidimos que la casa me quedaba a mi y mis hijos, pero él la puso como garantía en un fideicomiso porque me dijo que necesitaba un dinero y que en seis meses lo pagaba, pero nunca lo hizo y ya está el remate”, indicó Gurdian.

De acuerdo con Gurdian, hace aproximadamente un año se vio obligada en poner una orden de apremio contra Gutiérrez porque también dejó de pagar las obligaciones como padre. En diciembre anterior, la policía lo detuvo por una deuda de $36 mil, los cuales posteriormente pagó y quedó en libertad.

“Después de que sucedió eso con la policía, la abogada de él me escribió por correo y me dijo que no me pagarían más la pensión y que tampoco resolverían lo de la casa. He sido víctima de un chantaje económico”, añade la mujer.

Cristian Gutiérrez se casó en diciembre anterior con Eugenia Figueres, hija del actual candidato a la presidencia por el Partido Liberación Nacional.

Vía telefónica se intentó contactar en varias ocasiones a Gutiérrez, pero no fue posible localizarlo.

El comando de campaña de Figueres indicó que:

“El tema consultado no corresponde a la campaña de Liberación Nacional ni al candidato José María Figueres, lamentamos mucho la situación pero creemos oportuno que se le consulte a las personas implicadas.

Respecto a vivienda, las propuestas de José María Figueres han sido claras, el Plan de Vivienda liberacionista contempla la creación de fondos verdes así como un Fondo Nacional de Vivienda, una instancia que canalizará soluciones habitacionales cuyos fondos vendrán de cuatro fuentes primordiales: operadoras de pensiones, instrumentos bursátiles, empréstitos internacionales y recursos del Estado principalmente como capital semilla”.