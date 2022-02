Redacción – No hay dudas que la joya de gol conseguida por Johan Venegas le da ha dado la vuelta al mundo, es tal el impacto que ha generado que la FIFA y prensa internacional resaltan golazo de chilena obra del atacante ante Cartaginés.

¿Premio Puskas? Esa es la pregunta que se hacen muchos fanáticos de La Liga y de otros equipos, que consideran que el «Cachetón» hizo un gol digno de ser seleccionado a este prestigioso premio al mejor gol de cada año.

Fue sobre los 85 minutos del complemento, Venegas realizó una increíble chilena en la que conectó el centro de Carlos Mora y venció a Kevin Briceño que poco pudo hacer.

Esa obra de arte del atacante le valió para que FIFA destacara este tanto en su perfil de Twitter, donde hicieron eco de la anotación de Johan.

The commentator REALLY enjoyed this one!

🇨🇷🚲@Johan_VenegasCR | @ldacr pic.twitter.com/2m626APPi9

— FIFA.com (@FIFAcom) February 11, 2022