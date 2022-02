Taylor se ganó un lugar en la formación del Monstruo

Redacción – El respetado ex-jugador nacional, Rolando Fonseca, quedó fascinado con la calidad de Gerald Taylor, defensor de 20 años a quién considera como un pedazo de jugador y hasta lo considera como el futuro central de Costa Rica.

Pese a la derrota morada de 1-2 ante Santos en La Cueva, Taylor destacó con una brillante actuación en el terreno de juego y se ganó los elogios del amigo del gol, que deja claro que a los jóvenes siempre los va respetar y más uno como el oriundo de Limón.

Nacido un 28 de mayo del 2001, este zaguero que se ganó su lugar en el Monstruo tras brillar con grandes actuaciones en el Uruguay de Coronado de Liga de Ascenso, donde estuvo prestado en el último torneo nacional.

Sumado a su experiencia en otro club de segunda como Cariari Pococí. Además, de que en el pasado llegó a jugar futsal, lo cuál le dio una envidiable condición física y velocidad del número 28 morado, que ha encantado a Fonseca y fanáticos al Monstruo.

Su debut con el primer equipo del Saprissa fue el 5 de febrero en el empate de 1-1 ante Herediano, donde jugó 65 minutos. Esa actuación ayudó al zaguero a tomar confianza y por eso ya ante Santos disputó todo el partido, cumpliendo con un trabajo de punto fino.

Desde la óptica de Rolando Fonseca, este defensor morado tiene todo para ser el futuro central de Costa Rica, gracias a su extraordinaria calidad dentro de la cancha.

«Yo a los jóvenes siempre los voy a respetar, pero a mí me parece que este chico Gerald Taylor es un pedazo de jugador, el futuro central de Costa Rica, las condiciones que tiene y a mí me sorprendió, por su velocidad y gallardía, cuando yo lo veo y admiro ese carácter, digo que el técnico no conoce lo que tiene, pero necesito ver el día a día como es el trabajo, como Taylor le ganó a Jordy Evans en tan corto tiempo y que ha hecho en el día a día, hay que darle chance para ver como están haciendo las cosas», afirmó Fonseca en Teletica Radio.