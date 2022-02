Fonseca vería con buenos ojos un llamado del volante de 37 años

Redacción – El respetado ex-jugador nacional, Rolando Fonseca, afirma que prefiere líderes como Christian Bolaños en La Sele, debido que ningún otro jugador tiene su rendimiento en el fútbol nacional.

Para nadie es un secreto que el amigo del gol es una voz autorizada para hablar de la Tricolor al ser el goleador histórico del cuadro patrio, por eso tiene como poder cuestionar o elogiar a los seleccionados.

Desde la óptica del recordado ex-delantero tico, el jugador del Monstruo de 37 años tiene todo para volver a la Tricolor, ya que en el conjunto morado ha demostrado tener calidad de sobre a pesar de su edad. Incluso, ante Pumas de México marcó un doblete.

A sus 37 años, Bolaños vive un fantástico momento deportivo, que reflejan porque muchos lo piden con la roja bien puesta, pero eso sí, el propio mediocampista dice que no desea ser sobros de nadie, por lo que lo pensaría si Luis Fernando Suárez lo convoca.

En la ruta hacia Catar 2022, Bolaños solo estuvo presente en la visita a Estados Unidos, donde solo jugó un par de minutos. Eso no gustó nada al tres veces mundialista, que dejó todo para ir apoyar al país, por eso ahora tiene otro parecer.

Rolando Fonseca es comentarista en Teletica Deportes Radio y le recordó a Bolaños que se montó al avión hace cuatro años atrás por sus amigos de La Sele.

«Se habla en la cancha y Christian Bolaños merece estar en selección nacional, pues sí merece. Pero si no, que le voy a decir a Christian, si fue el último en montarse al vuelo a Rusia 2018 y no estaba futbolísticamente para jugar, pero el grupo lo respaldó y fue el que dijo que iba al Mundial. Hoy ese mismo grupo y donde Bolaños dice que tiene amigos, no lo salieron a respaldar. Yo esperaba que los amigos que dice tener, salieran.

Pero no lo respaldaron, lo dejaron solo. Por eso, hay discursos honestos y otros políticos, ahí donde viene la inteligencia y uno debe escoger donde estar, si quiere estar en la argollita o no estarlo, eso fue lo que pasó. Ahora Bolaños lo deja claro, Suárez escoge los que quiere, tal vez para el gusto mío debe estar en la selección y más en una circunstancia como la que vive la Tricolor en la ruta hacia Catar 2022.

Que si pesa el ego, orgullo y no se puede hacer nada, porque hace cuatro se montó en el avión de esa manera, fue el último pasaporte de Óscar Ramírez y eso no se me olvida. Bolaños habla en la cancha, es un líder dentro de la cancha. Prefiero líderes en La Sele como Bolaños, nadie tiene su rendimiento, él no necesita gafete para ser capitán. Coincido que no hay nadie con su nivel, no solo con el partido ante Pumas, si no que es constante desde hace varios campeonatos en Saprissa», afirmó Fonseca.