Fonseca atacó con todo al plantel de Alajuelense

Redacción – El goleador histórico en la historia de los clásicos, Rolando Fonseca, no se guardó nada y lanzó una fuerte crítica al plantel de La Liga, con el fin de hacerles saber que desde su óptica como ex-jugador no tienen huevos, carácter y sangre.

Fonseca es voz autorizada para hablar de duelos entre La Liga y Saprissa, ya que marcó 19 anotaciones en esta clase de enfrentamientos, por lo que conoce a la perfección lo que significa cada vez que se ven las caras los dos clubes más grandes del país.

Es por ello, que tras la victoria de 0-1 del Saprissa ante el León, el amigo del gol cuestiona a los liguistas, a los cuáles les pide que se dejen de habladas, de que tienen problemas mentales, cuando cuentan con todas las comodidades en el CAR de Turrúcares.

Para el ex-delantero nacional, la excusa de la parte mental es la peor que pueden sacar a relucir debido que eso se les agrava porque están en una zona de confort, lo cuál ha hecho que no tengan hambre de triunfar y luchar por grandes cosas.

Rolando Fonseca atacó al León en el programa de Teletica Deportes Radio y por eso señala que no es fanático a ninguno de los dos equipos, debido que lo ve desde la óptica de analista, por lo que señala que a él le daría vergüenza ir al CAR rojinegro.

«Un equipo que tiene las mejores instalaciones de Costa Rica, donde les dan desayunito, recuperación, almuerzo y la mejor tecnología en recuperación, entrenamientos, las mejores canchas del país, déjense de habladas señores de que tienen problemas mentales. No tienen huevos, carácter y no tienen sangre, esa excusa de la parte mental es la peor que pueden usar, se les agrava lo mental porque no tienen carácter, porque no les ha costado nada y porque están en una zona de confort, las cosas les llegan muy fácil, entonces no tienen hambre y no tienen como luchar.

Estaba el escenario perfecto, con toda afición y todo su apoyo, el Estadio Nacional, la gran joya de Centroamérica y tienes un rival que debes respetar, pero así se juegan los clásicos, se respetan las formas y la masterclass, ayer la masterclass salió, Saprissa no jugó al fútbol pero ganó, este 14 de febrero de febrero yo entro al CAR y me da vergüenza siendo jugador, me da vergüenza porque no puedes salir otra vez con la parte emocional. ¿Por qué? porque ya se los advirtieron, su capitán salió y los dijo, señores ya llevan dos finales perdidas, yo no soy liguista ni saprissista, lo digo como analista de fútbol, siempre van a salir con la justificación, era para matar un muerto», afirmó Rolando Fonseca.