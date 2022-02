Gabas es ídolo en La Liga

Redacción – El ídolo de Alajuelense, Pablo Antonio Gabas, crítica a jugadores de La Liga por decir «no pasa nada» tras derrota de 0-1 ante Saprissa en el Clásico Nacional.

Gabas no se guardó nada contra Carlos Mora y Giancarlo González, que le bajaron el tono a la caída del León ante el Monstruo en el clásico 336 de la historia.

Estos jugadores han generado un enorme malestar en el liguismo, que no está nada contento con la derrota en la «sapri-hora», ya que Jaylon Hadden el dio el triunfo a los morados con un cabezazo certero al minuto 96.

Para el recordado ex-jugador de Alajuelense, que se retiró en julio del 2018 señala que los futbolistas erizos no deben salir a minimizar o restarle importancia por perder ante el Monstruo, ya que muchas familias gastaron dinero para asistir al Estadio Nacional.

Incluso, Gabas señala que muchos liguistas sacrificaron comida y pasajes de buses para ir alentar a La Liga, que defraudó a sus fanáticos y les regaló una amarga derrota.

Pablo Gabas aprovechó su participación como comentarista en el programa Conexión Fútbol, con el fin de recordarles que perder contra Saprissa no es algo normal, ya que ganarle al clásico rival siempre será un plus.

«Me dolió, porque perder puedes hacerlo con un Saprissa que venía a menos, una Liga que no jugó su mejor partido, pero puedes perder. Pero que dos jugadores de la institución salgan a decir esas cosas, me dolió. Hubo familias que gastaron más de 50 mil colones llevando a sus hijos, esposa, abuela y su tío a ver el partido, un evento muy lindo en el Estadio Nacional, hubo familias que hoy les está faltando para comer o los pases, dejaron de hacer algo con ese dinero que invirtieron para ver jugar a La Liga.

Vos no podes jugar con el sentimiento de la gente, el sentimiento, cariño y el amor, en los días anteriores salen los anteriores compren boletos y entradas, pero después del partido dicen que no pasa nada. Me dolió tanto, porque si todo pasa, van a perder un día y otro a ganar, juegas ante el clásico rival, la gente se levantó malhumorado y hay gente que lo da todo a La Liga, pero decir que no pasa nada y decir que son los mismos tres puntos, es mentira, ganarle a Pérez Zeledón no tiene ni comparación que ganar un clásico», afirmó Pablo Gabas en el programa Conexión Fútbol.