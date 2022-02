Redacción-Las autoridades del hospital Max Peralta informaron lograron restablecer este jueves el servicio de Farmacia de Consulta Externa.

También, brindan con normalidad todos los servicios del centro médico.

Hay que recordar que ayer miércoles, entregaron los medicamentos a pacientes ambulatorios. Lo anterior debido a que el hospital no ha podido sustituir el personal debido a que no tienen más oferentes de técnicos de farmacia, por lo que no es posible atender todos los procesos en este servicio.

Por eso, la Gerencia Médica se activó la red de servicios para redireccionar a las áreas de salud a los pacientes de consulta externa que le les dio receta física para medicamentos que pudieran ser despachados por las farmacias de las áreas de salud de adscripción.

También se facilitó por parte de la red recurso técnico que puede laborar tiempo extraordinario para apoyo en el hospital.

La dirección médica solicita a la población acudir a la Farmacia sin problema, así como a todos los servicios que se mantienen funcionando con normalidad.