Morados son últimos del torneo con solo un punto

Redacción – El entrenador español del Monstruo, Iñaki Alonso, confía en sacar del bache de malos resultados al Saprissa y afirma que tienen ganadores en su plantel, por lo que avisa que el cuadro morado se va levantar más fuerte.

Alonso no esconde que vive un momento delicado y jodido en Saprissa, por eso afirma que no será trágico ante la incomoda situación que viven, ya que confía en sus jugadores, que han sido duramente señalados por el saprissismo.

Los saprissistas piden la cabeza del timonel español, que no planea renunciar de su cargo y más bien dice que está en una situación donde no pueden doblar las rodillas.

Es por ello, que el ibérico apela a la emotividad para que buscar levantar a sus jugadores, que están en el ojo del huracán tras solo registra un punto de 12 posibles, lo cuál los tiene últimos del Clausura 2022 con un diferencia de -4.

Iñaki Alonso afirma que su esperanza es que Saprissa se levante más fuerte y así demostrar porque son el equipo más ganador de Costa Rica.

«Hace unos meses estábamos jugando una final, no nos extasiamos y ahora tampoco en momentos tan delicados vamos a ser trágicos, ya no hablo de los jugadores, hablo de todos y de las personas, en lo momentos complicados es donde se la institución, jugadores y entrenadores, es un momento de trabajo, apretar y no doblar las rodillas, seguir adelante y hay momento en que nadie creía en este equipo, nadie creía en ellos y como son ganadores se levantan, mi esperanza y la del equipo, es que tengo ganadores y Saprissa se va levantar más fuerte», afirmó Iñaki Alonso.

A pesar de la complicada situación, los morados buscarán revivir en el torneo este próximo domingo 13 de febrero a las 11:00 de la mañana cuando visiten el Estadio Nacional para enfrentarse a La Liga en una edición más del Clásico Nacional.