Alonso espera que ADN del Monstruo salga a relucir en el Clásico Nacional

Redacción – El técnico español del Monstruo, Iñaki Alonso, reconoce que están en una situación delicada, que los hará ser más grandes como equipo.

Alonso está contento con todos los recursos que se le han brindado en Saprissa, ya que todo eso ha sido fundamental para la proyección de todo el proceso que llevan.

Eso sí, los resultados no han acompañado al Saprissa, que es último del torneo con solo un punto y por eso llegan al clásico 336 de la historia con la obligación de ganar sí o sí, debido que en caso de no ser así se podrían dar salidas en la institución.

Incluso, los morados tienen un saldo de gol negativo de -4, por eso los saprissistas piden la salida de Iñaki, que ante Santos fue víctima de insultos pidiendo su salida.

Iñaki Alonso habló en conferencia de prensa y afirma que están en una situación difícil, pero confía que ante Alajuelense salga a relucir el ADN ganador del Monstruo.

«Yo estoy contento con lo que se me ha dado y con lo que se me da día a día y sobretodo la proyección que veo en el proceso de Saprissa, en ese medio o largo plazo y hay muchas veces que los proyectos tienen que pasar por ese desierto en el que todos tenemos que aportar, implicar, sumar y estamos en una situación delicada, que nos hace ser más grandes, en un futuro no muy lejano veamos a Saprissa en puestos de nuevo con un ADN ganador y puestos en la tabla donde nosotros debemos estar, esa es y será la historia del Deportivo Saprissa», afirmó Iñaki Alonso.

Pese a que muchos ponen a Alajuelense como favorito a ganar el clásico, que se realizará este próximo 13 de febrero a las 11:00 am en el Estadio Nacional.