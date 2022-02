Soto saca pecho con la afición del equipo que nació grande

Redacción – El gerente general del Team, Jafet Soto Molina, le mandó un mensaje a las personas que se burlan de la afición del Herediano, la cuál está cerca de alcanzar un millón de aficionados en todo el territorio nacional.

Una encuesta revelada por la Escuela de Administración de la UCR reveló que el equipo que nació grande cuenta con un 13,76% de aficionados en el país, lo cuál hace que sean la tercer fuerza de fanáticos en suelo tico, solo superados por morados y manudos.

Ese porcentaje de esta encuesta refleja que hay cerca de 1 millón de aficionados al Herediano repartidos a lo largo de las siete provincias, lo cuál emociona a Soto Molina, que recuerda a los burlistas que ya no son 800 mil aficionados con él decía tiempo atrás.

Este crecimiento considerado de la afición del Team es gracias a los ocho títulos nacionales, una Liga Concacaf y una Supercopa. Dichos títulos fueron en la última década bajo la tutela de Fuerza Herediana, donde figuran directivo como Aquil Alí y otros.

Pero Soto también le agradece a la Asociación Club Sport Herediano por ser baluarte en este auge de la institución florense, que se ha levantado de las críticas y actualmente ser el vigente campeón nacional.

Ante la crisis que vive al Team al ser el único equipo que todavía no ha ganado en el Clausura 2022, generó que Jafet Soto diera la cara y señalara que están más juntos que nunca en la institución, con el fin de engrandecer al Herediano.

«Felicitar a la Asociación Club Sport Herediano, que ellos han sido un baluarte y un apoyo en la gestión de Fuerza Herediana e indudablemente están con nosotros y están pegados a nosotros en la construcción de esta nueva meta, ya no es un sueño y estamos haciendo realidad ese sueño, trabajamos proyectos juntos porque lo que queremos es engrandecer más esta afición y para aquellos, que se burlaban que ya estamos cerca del millón de herediano a nivel nacional, ya no somos 800 mil, somos un millón. Ahí están los números y no mienten, no los hizo Jafet, los hizo la Universidad de Costa Rica (UCR)», afirmó Jafet Soto Molina.

Herediano no vive su mejor momento en el semestre, ya que firmaron su peor inicio en un torneo durante sus 100 años de historia, al registrar cinco empates y dos derrotas, que los colocan en la décima posición del certamen con solo 5 unidades.