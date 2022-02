Soto avisa que el Team sabe como levantarse de los ratos complicados

Redacción – El polémico gerente general del Team, Jafet Soto Molina, afirma que no es algo normal ver al Herediano con siete partidos sin ganar en el Clausura 2022.

Soto afirma que no se asustan por lo que están pasando, pero si les preocupa y por eso están enfocados en levantarse en el campeonato para así volver al protagonismo.

Ante la complicada situación que vive el campeón nacional, Jafet señala que el rendimiento general de la institución salta a la vista, tras tener un registro de cinco empates y dos derrotas, lo cuál coloca al Team como el único equipo que todavía no gana.

Esa situación ha dejado un enorme malestar en los heredianos, que han visto como el equipo de sus amores ha firmado el peor arranque en un torneo durante sus 100 años de historia, ya que sumado a ello están en la décima posición con solo 5 puntos.

Para el directivo florense, todos en la institución están comprometidos para colocar al Team en el lugar que merece estar, tal y como lo es estar en los primeros lugares.

Fiel a su estilo controversial, Jafet Soto conversó con Teletica Radio y cataloga como algo anormal la situación del Herediano, al cuál también sabe como levantarse.

«En nivel general, a mí no me gusta salir hablar de ninguno u otro o decir que este y otro jugador, tal vez individualizar aunque no de nombres, en el nivel general el rendimiento del equipo salta a la vista, con los puntos que tenemos y partidos que se han jugado, el rendimiento no es el mejor, pero sé que el cuerpo técnico y los mismos jugadores, están poniendo de su parte para llevar al Herediano donde merece estar y obviamente a todos nos sorprende y no es algo normal ver al Herediano con siete partidos sin ganar, pero también sabemos como levantarnos de estos momentos y como meternos, como ganar partidos y campeonatos como lo ha hecho este equipo, llegando a finales y trabajando para ganar más campeonatos», afirmó Jafet Soto en el programa Crónica de Teletica Radio.

La situación en Herediano es bastante complicada, ya que hasta Jeaustin Campos dejó saber su descontento al señalar que se podrían dar salidas de la institución, en caso que no mejore el rendimiento del equipo que nació grande.