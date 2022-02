Arrieta confía en la salvación de los jicaraleños

Redacción – El veterano delantero nacional, Jairo Arrieta, confía en la salvación de Jicaral y por eso dio a conocer la fórmula que utilizará el cuadro peninsular para evitar el descenso a la segunda división en la temporada.

A sus 38 años, Arrieta es uno de los líderes del plantel jicaraleño, que sufrió una amarga caída de 3-0 ante Sporting FC, que dejó ver muy mal al cuadro liderado por Mauricio «Chunche» Montero, que crítica la falta de personalidad de su plantel.

Esta caída preocupa de gran forma al equipo de la Península de Nicoya, que está en franca lucha para evitar la caída al infierno del descenso, por lo que tienen planeado sacar el 100% de los puntos que disputen en casa y además, de pellizcar puntos de visita.

Esa es la fórmula con la que los azul y blanco quieren sacar la faena adelante, ya que actualmente son últimos en la tabla acumulada con solo 23 puntos, por lo que deben mejorar de gran forma si no quieren descender.

Jairo Arrieta confía en la salvación de Jicaral Sercoba y señala que ha usado su rodaje en clubes grandes para apoyar a sus compañeros en busca de continuar en la máxima categoría y así sacar el barco a flote del cuadro peninsular.

«En casa tenemos que sacar el 100% de los puntos que vamos a tener allá y de visita tenemos que pellizcar puntos para que no pase lo que pasó ante Sporting. En el aspecto personal he venido trabajando bien y he venido esforzándome, ayudando con la experiencia de los compañeros y el esfuerzo de los compañeros, sé que con el de mis compañeros y sé que con el esfuerzo de cada uno saldremos de este mal momento que hemos estado viviendo.

Soy un jugador de retos y por eso tomé el reto de venir acá, la experiencia que he tenido en equipos muy ganadores como Saprissa y Herediano, el tiempo que estuve también gané y he sido campeón muchas veces, nunca he vivido esta situación que esta viviendo Jicaral en estos momentos.

Pero soy una persona de retos y creo que la gente que esta, los jóvenes que vienen con esa ilusión de hacer las cosas bien, creo que vamos a sacar este barco a flote y tengo la plana confianza que saldremos de ahí», afirmó Arrieta a Tigo Sports.