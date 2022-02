Venegas le tiró con todo a la prensa nacional

Redacción – El delantero de Alajuelense, Johan Venegas, dice estar molesto con los periodistas y analistas que critican a La Liga sin saber como se trabaja en la institución.

Venegas afirma que el amarillismo sale a relucir en muchos comunicadores, cada vez que tocan temas del León, que calmó las críticas a su alrededor tras vencer 0-3 a Jicaral en suelo peninsular y así dejar atrás dos derrotas al hilo.

Tras ese desahogo rojinegro en la Península de Nicoya, «El Cachetón» señala que venían haciendo bien las cosas y que solamente no tenían contundencia, por lo que optaron por corregir cada detalle para así poder volver a sonreír en el torneo.

Ante esa situación, el atacante de 33 años señala que alrededor del León siempre hay mucha especulación y pro eso le tiró con todo aquellos periodistas que usan el amarillismo, sin conocer realmente como es la labor a lo interno de la institución.

Johan Venegas habló con Tigo Sports y dejó saber su enorme malestar, señalando que hasta los que se hacen llamar analistas, no desmenuzan los juegos como debe ser.

«Hemos venido haciendo buenas actuaciones, lo que pasaba es que arriba no teníamos esa contundencia cuando se presentaban las ocasiones y hemos corregido algunos detalles que nos habían pasado en estos últimos dos encuentros que perdimos.

Cuando no se conoce el trabajo a lo interno y cuando no se conoce lo que se hace, obviamente hay mucha especulación a los alrededores, obviamente que también hay muchas periodistas que son amarillistas y que no saben como se trabaja, hay analistas que se llaman así, pero al final no desmenuzan el partido como debe ser.

Obviamente nosotros como grupo tuvimos mucha calma, viendo vídeos de los partidos, sabíamos que estábamos jugando bien, eran detalles que teníamos que corregir y por los cuáles se nos estaban yendo los partidos, obviamente el profesor nos ayudó a corregir detalles y por los cuáles se nos estaban yendo los partidos», afirmó Venegas.

Los manudos volverán a la acción el próximo sábado 26 de febrero, cuando reciban en el Estadio Alejandro Morera Soto al Municipal Grecia a las 5:00 pm.