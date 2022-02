Eli no pudo ocupar cargos públicos por cinco años

Redacción – El reconocido abogado nacional, Juan Diego Castro, no se guardó nada y asegura que Eli Feinzaig, uno de los aspirantes a presidente de la República, es un político corrupto y sinvergüenza, por lo que pide a ticos no votar por el economista.

En una transmisión en su perfil de Facebook, Castro atacó al candidato del Partido Liberal Progresista previo a las elecciones de este domingo 6 de febrero.

Para el ex-militante del PIN, Feinzaig fue señalado como corrupto por la Contraloría General de la República, sumado a supuestos chorizos que hizo con la administradora del Aeropuerto Juan Santamaría en el año 2001.

Incluso, Castro afirma que este candidato que ha basado gran parte de su campaña en las redes sociales, se ha encargado de callar bocas bajo la sombra de la familia Quirós (Dueños de Toyota).

Pero eso no fue todo, ya que Juan Diego Castro afirma que publicó unos documentos días atrás donde se le señala que Eliécer Feinzaig como un sinvergüenza, por lo que pide a ticos no votar por él.

«¿Cómo va votar por el señor Feinzaig?, no lo vieron encaramado como un atarantado en un Mercedez Benz con quema cocos saludando, Eli Feinzaig usted fue señalado por corrupto por la contraloría, Feinzaig usted hizo un chorizo con la administradora del aeropuerto muy muy raro, usted ha comprado prensa y ha callado bocas con la sombra de la Toyota para que no le profundicen en la lista de documentos que yo publiqué hace días, donde se le señala como un sinvergüenza Feinzaig, por eso lo suspendieron cinco años ejercer cargos públicos, cómo le ocurre a usted costarricense que Feinzaig siendo un viceministrillo de transportes hizo chorizos, ahora imagínese en Zapote, pero también tenga claro que si va Feinzaig está de acuerdo con RITEVE, no tiene autoridad moral», afirmó Juan Diego Castro.