Realizó un live en Facebook para dar su opinión

Redacción- Juan Diego Castro hizo público su apoyo al candidato Rodrigo Chaves, considerándolo como la mejor opción para que llegue a ser presidente.

El ex candidato a la presidencia en las elecciones del 2018, Juan Diego Castro, dio a conocer su apoyo al candidato del Partido Progreso Social Cristiano para las votaciones de este domingo 06 de febrero.

Rodrigo Chaves estuvo presente en el último debate de cara a las elecciones, donde sus oponentes no dejaron pasar la oportunidad para recalcar que el candidato Rodrigo Chaves es un acosador por lo que tuvo que abandonar el Banco Mundial.

Esta situación según declaró el ex ministro de seguridad, Juan Diego Castro, hizo que por fin se decidiera a votar por un candidato.

Dejando claro que su decisión se da porque considera que los ataques a Rodrigo Chaves es por miedo a lo que puede hacer el candidato como presidente de la República de Costa Rica.

«Yo he criticado a don Rodrigo hay algunas cosas que no me parecen, hay algunos temas que creo que debe ser profundizado pero viendo el bochornoso debate de anoche (viernes), y la forma indecente en que José María Villalta en la que habla es igual al otro pachuco que estuvo de candidato a la presidencia.

Y la forma en se desarrollaron los demás candidatos, por Dios había que despedazar a Rodrigo Chaves saben porqué me decidí por él y a insinuarle ni siquiera estoy pidiéndole que usted vote por Rodrigo Chaves por presidente.

Rodrigo Chaves tiene la ventaja de que va a poner en cintura a mucho sinvergüenza, entonces un medio de comunicación va a ladrar como ha ladrado para que la gente no vote por Rodrigo Chaves, engañando que es acosador o lo que sea».