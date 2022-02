Los seguidores de la pelinegra se sorprendieron de que subiera una foto junto a su ex-pareja

Redacción- La bella presentadora, Kimberly Loaiza, aclaró en sus redes sociales sobre la relación que mantiene con su ex-pareja, Daniel Carvajal. Todo esto luego de que ella subiera una foto junto a él y sus seguidores se sorprendieran.

Mediante sus historias de Instagram, Loaiza subió varios videos aclarando el tema, y explicó que el hecho de que ella suba algo con él, solo significa madurez y que ambos se tiene un respeto mutuo, además de que trabajan juntos y son colegas en el medio.

«Dejemos el burumbum (sic) y la «ahh que está pasando» «que fue eso», yo no soy una agazapada ocultando cosas, porque no hay cosas que ocultar, cuando uno oculta cosas hace verlas malas, entonces no hagan burumbum (sic)», expresó la pelinegra.

Hasta el momento el modelo no se ha pronunciado sobre el tema. Los presentadores tuvieron un encuentro en el programa «Decímelo bajito”.

En el año 2017 ambos decidieron finalizar su relación de años, la cual inició cuando participaban en el programa «Combate».