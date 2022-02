Suárez está encantado con actitud del cuadro patrio

Redacción – El técnico de La Sele, Luis Fernando Suárez, sale en defensa de los seleccionados y afirma que la actitud es lo que siempre le ha sobrado a la Tricolor, que está más unida que nunca en busca de sacar la victoria en Jamaica.

Suárez está encantado con actitud que han mostrado los jugadores patrios, que han sumado una victoria de 1-0 ante Panamá y un empate de 0-0 ante México, esos resultados tienen inspirada a La Sele, que buscará ganar sí o sí ante los «Reggue Boyz».

Para el timonel algo que siempre ha resaltado en el grupo es el compromiso, por lo que no valoran bajar la guardia ante los jamaiquinos, a pesar de lo que dice un sector de la afición, que señala que a Panamá y México se les jugó bien por la gran rivalidad que hay.

Lea también: Segura desea poner en practica en Saprissa todo lo aprendido al lado de Wayne Rooney

Luis Fernando Suárez habló en conferencia de prensa y afirma que la actitud es lo que siempre ha estado presente en el cuadro patrio, que lucha por ir a Catar 2022.

«Cuando uno habla de actitud, es como hablar sobre que en los otros partidos no hubo actitud, pero creo que la actitud es lo que siempre le ha sobrado a la selección, hay veces que he estado equivocados en muchas cosas desde el cuerpo técnico hasta jugadores, pero creo que nunca hemos pasado una nota mala de eso y me parece que el grupo siempre ha hecho las cosas bien.

Con la misma actitud a veces se puede perder, pero tomando para bien es importante eso e hicimos una charla con el grupo, respecto a las situaciones que se viven en medio de las circunstancias que se dan, no podemos estar diciendo que hicimos un buen partido contra México y ya con eso quedarnos, si no que lo más importante es que ese partido ante México sea vital o esencial si solamente le ganamos a Jamaica, osea que eso es una cosa muy importante, olvidarnos y pensar que todo lo que estamos haciendo es correcto», afirmó Luis Fernando Suárez.

La Tricolor se enfrentará a Jamaica este miércoles 2 de febrero a las 6:00 pm en el Estadio Independence Park, en un duelo crucial por la octagonal de Concacaf.