Redacción – ¡Arriba ese ánimo! Marco Ureña sufrió dolorosa derrota de 2-1 con el Central Coast Mariners en la final de la Copa de Australia ante Melbourne Victory.

El delantero tico llegó con gran ilusión a este compromiso, ya que era la primera final que disputó su club en la historia, lo cuál fue especial para todos los Mariners.

Pero lamentablemente, se toparon con un rival con gran jerarquía en finales y desde el inicio del juego manejaron los tiempos del juego ante un Central Coast que puso en manos de Ureña su línea ofensiva.

47' | Marco has tested Kelava from just inside the opposition half. Worth a try 🤷‍♀️ #CCMFC #WontBackDown #FFACupFinal #MVCvCCM

Marco se vio participativo e incluso probó suerte con un remate desde lejos al minuto 47, pero el arquero del Melbourne se dejó el balón sin ningún tipo de problemas.

Los jugadores del Victory se adueñaron de la pelota y al minuto 70, Jason Davidson apareció con una gran definición de tiro libre para poner el 1-0 en el partido.

Ese tanto afectó anímicamente al equipo del tico, que vio como en el tramo final del juego apareció Christopher Ikonomidis para poner el 2-0 al minuto 90+5.

