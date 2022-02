Torres afirma que en el plantel están contentos con el español

Redacción – El talentoso volante argentino morado, Mariano Torres, acuerpa con todo trabajo de Iñaki Alonso en la dirección técnica del Monstruo y dice un 70% de la responsabilidad es de los jugadores del plantel.

Torres dejó las excusas de lado tras el papelón de Saprissa, que se despidió de la Conchampions a manos de Pumas de México tras caer con un global de 6-3.

Ese resultado le costó un nuevo revés al cuadro tibaseño en el torneo regional, en el cuál se esperaba más del Monstruo, que se desmoronó en la vuelta realizada en el Estadio Olímpico Universitario, que vio al club morado despedirse.

Para el volante de 34 años, representar al equipo más ganador de Costa Rica obliga a los jugadores del Saprissa a no bajar los brazos y por ello, considera que deben levantarse sin darle toda la responsabilidad al técnico, si no los jugadores asumir la mayoría.

Ante esa eliminación, muchos fanáticos han vuelto a pedir la cabeza de Iñaki, por lo que Torres salió en defensa del ibérico, a quién considera de ser el responsable de hacer un gran trabajo, que todavía no se ha visto en cancha.

«Nos da pena porque cuando no trabajas no salen las cosas y da muchas cosas, da mucha bronca y vamos a seguir trabajando, estamos en una institución muy grande para bajar los brazos, no tenemos que bajar los brazos y seguir luchando.

La vez pasada lo dije y no me acuerdo si fue con Wálter Centeno que se había ido, siempre digo que los responsables mayormente en un 70% son los jugadores, que el técnico porque ya hemos cambiado a Roy Myers, Mauricio Wright y entonces no podemos decir que siempre son los entrenadores, nosotros también nos tenemos que hacer responsables de las cosas.

Lo digo siempre que cuando salimos campeones el mérito mayor es de los jugadores y cuándo va mal también es de los futbolistas. Estamos contentos con el entrenador y la verdad es que está haciendo un buen trabajo. «, afirmó Mariano Torres a Tigo Sports.

Saprissa deja atrás el chip de Concacaf para centrarse en el campeonato tico, donde buscarán levantarse de la undécima posición y para ello, buscarán vencer a Guadalupe el próximo 27 de febrero a las 4:00 pm en La Cueva.