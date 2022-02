Morados son últimos del torneo con solo un punto

Redacción – Echando mano de su rol de capitán, Mariano Torres, volante argentino del Monstruo, dio la cara a todo el saprissismo a quiénes les reafirma el compromiso y unión dentro del plantel morado, que trabaja para salir adelante ante el mal momento que viven.

Torres no oculta la crisis que se vive en el Deportivo Saprissa, donde son últimos del torneo con solo un punto y una diferencia de gol de -4 en cuatro partidos, lo cuál ha generado un mar de críticas en las diferentes redes sociales.

Tres derrotas y un empate es el saldo del Monstruo en el Clausura 2022, lo cuál ha hecho que los morados pidan la salida de Iñaki Alonso del banquillo del club.

Este mal momento que atormenta al club tibaseño se da previo al Clásico 336 de la historia, donde Alajuelense llega con la motivación a full tras lograr una épica remontada ante Cartaginés. Pese a ese buen momento erizo, Torres confía en la calidad del Saprissa.

Para el número 20 del club más ganador del país, el mensaje dentro del grupo es levantarse y tener ánimo, ya que solo así podrán tener chance de hincar al León.

Mariano Torres habló en conferencia de prensa y afirma que deben ser fuertes para poder sacar la tarea en el clásico, que siempre es un partido diferente por todo lo que encierra el duelo entre los clubes con más afición en Costa Rica.

«Tenemos claro la situación que estamos pasando, conscientes y eso es fundamental, porque tenemos que saber de lo que estamos viviendo. Nunca me había tocado comenzar un torneo de esta manera y por ahí, si durante el torneo íbamos mal, pero de esta manera no. El mensaje es que hay que levantarse y tener ánimo, que hay que ser fuertes mentalmente porque se viene un Clásico Nacional, sabemos como se juegan esos partidos, si no estamos fuertes mentalmente es muy difícil ganarlos.

A la afición le decimos que el esfuerzo lo estamos haciendo, el compromiso siempre está de parte nuestra y del cuerpo técnico, de sacar esta situación adelante y lo que le digo a la afición, es que vamos a dar ese máximo esfuerzo, estamos unidos y queremos todos salir adelante», afirmó Mariano Torres.