Herrera es una de las referentes del cuadro femenino

Redacción – La delantera de La Sele femenina, Melissa Herrera, le mandó un mensaje a los ticos que solo critican al combinado patrio, con el fin de hacerles saber que las seleccionadas hace muchísimo por el país, a pesar de lo que poco que tienen.

Herrera es una de las grandes referentes del fútbol femenino tico, gracias a su gran carrera deportiva, la cuál la tiene actualmente en el FC Girondins de Burdeos de la máxima categoría de Francia, donde la tica es punto fundamental gracias a su talento.

Esas grandes condiciones de la costarricense serán fundamentales en la Tricolor femenil, que en los últimos meses han recibido muchas críticas por el irregular nivel mostrado al mando de Amelia Valverde. Sumado al bajo nivel de algunas jugadoras.

Ante esa situación, Melissa es consciente que mucha gente solo se dedica a criticar, sin antes ponerse en los zapatos de las jugadoras que juegan en el país, que entrenan de madrugada y luego se van a su trabajo, por lo que pide a ticos cuestionar menos.

Incluso, Herrera sabe muy bien que muchos ticos quieren ver a La Sele femenina en el Mundial Femenino del 2023 para así poder ver otra vez a Costa Rica en una Copa del Mundo, ya que desde desde Canadá 2015 no se asiste a una justa universal.

Melissa Herrera no se guardó nada y atacó con todo a los críticos del representativo patrio, con el fin de que entiendan que todavía hay seleccionadas que no son profesionales.

«Últimamente la gente se ha dado a la tarea de criticar el staff y la entrenadora, yo creo que aquí lo más importante es que nosotras demostremos que queremos estar en el Mundial femenino, a la gente le gusta hablar de más y creo que eso es un arma de doble filo, ni debemos estar presionadas, ni debemos ver mensajes negativos.

Hay muchísima presión, la gente quiere que estemos en un Mundial de la FIFA y nosotras somos las primeras. ¿Por qué la selección pierde contra Panamá o Nicaragua? Porque hace unos años atrás no tenían jugadoras en un medio internacional, no tenían jugadoras que competían a nivel mundial y realmente tenían un nivel diferente.

El problema de nosotras es que hay jugadoras que juegan en el medio local y nuestra liga no es años luz, lo que nos topamos cuando vamos a jugar contra selecciones potentes como Estados Unidos, México o Canadá, lastimosamente y no tengo nada que decir con la liga tica, pero más bien hacemos muchísimo.

Quisiera que la gente se ponga en los zapatos de mis compañeras, que vienen a entrenar las madrugadas y cuando salen de entrenar, se van a sus trabajos, yo me imagino que el 90% de jugadoras fuera del país, ni siquiera deben ir a trabajar y se dedican a solo jugar fútbol como yo, me da rabia. Muchas jugadoras viven el fútbol pero no de forma profesional, nosotras más bien hacemos muchísimo con lo poco que tenemos», afirmó Melissa Herrera.