Redacción – ¡Nadie puede con ellos! Canadá tiene pie y medio en el Mundial de Cata 2022 tras vencer por 0-2 a El Salvador en el monumental Estadio Cuscatlán.

Los canadienses volvieron a demostrar su superioridad al vencer a los salvadoreños, que antes del juego vivieron una gran polémica, ya que sus jugadores declararon que no se presentaría a jugar por problemas con la federación.

Pero tras una hora de incertidumbre, se reunieron con los federativos y llegaron a un acuerdo para hacerse presentes al duelo en honor de su familia y compatriotas.

La primera parte fue de dientes apretados, debido a la lucha y al enorme orden de los salvadoreños que maniataron a los de la Hoja de Maple con un enorme 0-0 en los primeros 45 minutos del compromiso.

En la etapa complementaria, Canadá cambió de chip y aprovechó las falencias de una limitada selección cuscatleca, que vio como Atiba Hutchinson hizo un extraño gol con su espalda al minuto 66 puso el 0-1 para los norteamericanos.

