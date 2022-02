Redacción– Una pareja de padres antivacunas en Italia, paralizó la operación de su hijo de dos años de edad, quien sufre una enfermedad del corazón y tenía que ser operado de urgencia. Los mismos no firmaron el consentimiento para que se realizara ninguna transfusión de sangre a no ser que la misma provenga de personas no vacunadas contra el Covid.

Ante la situación, el policlínico Sant’ Orsola de Bolonia, responsable de tratar al pequeño, recurrió a un juez tutelar del Tribunal de Módena para que le dé luz verde para así realizar dicho requerimiento médico.

Los padres creen que a través de una transfusión de sangre se puede transmitir la vacuna que le hayan puesto al donante al receptor, una creencia apoyada por los sectores más extremos de los antivacunas.

Asimismo, el presidente de la Federación Nacional de Órdenes Médicas, Filippo Anelli, hizo un llamado a los padres, pidiéndoles que confíen en los médicos que están tratando a su hijo. Además reiteró que, los protocolos que regulan las donaciones no permiten elegir al donante y están elaborados así para que los procesos sean seguros.

Finalmente detalló que, no hay peligro de recibir sangre de donantes vacunados contra el Covid.