Tuvo que enfrentar un ambiente muy hostil ante la Comisión de la Mujer

Redacción- La diputada independiente Paola Vega confrontó sin tapujos al alcalde de Matina, Wálter Céspedes, la mañana de este lunes en la comparecencia del socialcristiano ante la Comisión de la Mujer.

Misma que se encuentra integrada en su mayoría por legisladoras que están investigando al que también ocupó una curul en el pasado.

Esto como parte de todo lo detonado por el llamado «Caso Diamante», en el que Céspedes podría estar involucrado y ante lo que se reveló una conversación entre el gerente de Operaciones de MECO, Abel González y el propio alcalde.

Audio en el que se escucha al integrante del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) decir «ahí le tengo una indígena», en lo que parece ser un ofrecimiento hacia el personero de la empresa constructora.

Por lo que este lunes Céspedes tuvo que hacerse presente ante los diputados que integran la mencionada comisión donde tuvo que enfrentar un ambiente muy hostil por parte de quienes conforman el Poder Legislativo.

Entre quienes se encuentra José María Villalta, quien resaltó que en la conversación entre Céspedes y González percibe una gran normalidad a la hora de mencionar la controversial frase.

«Entre personas normales, con decencia mínima, una conversación de este tipo no se daría, o se aclararía inmediatamente que fue una broma, que no estoy hablando en serio, pero ustedes lo dijeron y no pasó nada, se reían como si fuera una plática cotidiana entre ustedes, ese es el tema don Wálter, esa conversación sale a la luz, pero ustedes lo tienen completamente normalizado, como que ya lo hubieran hecho antes y como si fuera una practica cotidiana. No hubo la más mínima indignación y si no hubiera salido a la luz pública esa conversación usted nunca habría pedido disculpas de nada», expresó Villalta.

Ante lo que el alcalde no presentó una respuesta directa y le preguntó al representante del Frente Amplio que si le permitía recordar un hecho en el que Villalta fue señalado por cómo se refirió hacia una compañera de parlamento, que sería la propia Vega.

«Usted me deja decir algo que usted hizo y que tuvo que pedir disculpas, me permite decir algo que usted le hizo a una diputada que está sentada con usted y que luego pidió disculpas, para que usted vea, se cometen errores, usted no quiso decir eso pero sin embargo usted le dijo a la diputada», apuntó Céspedes.

Lo que generó gran malestar en la diputada independiente, que pidió hacer una intervención para señalar que no le iba a permitir apoyarse en su nombre para intentar defender ante lo que ella considera como que está «ofreciendo a mujeres indígenas para ser prostituidas».

«Yo no le voy a permitir que usted utilice mi nombre para tapar sus cochinadas, no venga a tratar de poner ejemplos que no vienen al caso, una cosa es que dos compañeros se peleen y se digan alguna cosa y otra cosa es lo que está haciendo usted que es trata de personas y ofreciendo a mujeres indígenas para ser prostituidas a cambio de un bacheo de calle, no sea tan cínico y hágame el favor de no utilizar mi nombre nunca más para tapar una de sus vulgaridades y cochinadas, no le voy a permitir que utilice mi nombre para tratar de analogarlo con una de sus cochinadas, usted es un cínico», finalizó la congresista.