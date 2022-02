Dragos Dolanescu no quiso referirse a este tema ante consulta de AM Prensa

Redacción- La Asamblea Nacional del Partido Costa Rica Justa, que tuvo como candidato a Rolando Araya, solicitó la renuncia del presidente de la agrupación, el actual diputado Dragos Dolanescu.

Según un comunicado de prensa de este miércoles, la petición de la renuncia se hizo desde el pasado 21 de diciembre por pérdida de confianza; sin embargo, Dolanescu no atendió la petición y se mantuvo en el partido.

«Deseamos comunicar a la opinión pública de manera oficial que el pasado 19 de diciembre del 2021, la Asamblea Nacional del partido Costa Rica Justa, voto a favor y de manera unánime solicitar de manera inmediata la renuncia del señor Dragos Dolanescu Valenciano a nuestra organización por perdida de confianza, así como un voto de censura por el mal actuar del señor Dolanescu en la contienda electoral», señala el comunicado.

De acuerdo con Jorge Vargas, Secretario General de Costa Rica Justa, a lo largo de la campaña se dieron una serie de situaciones por parte de Dolanescu que impidieron conocer en que se invirtieron ¢220 millones que el partido recibió en un fideicomiso del Banco Promérica.

«No le presentó a la Asamblea Nacional ni al Comité Ejecutivo un informe sobre los gastos de esos ¢220 millones. El día E no tuvimos dinero para trabajar porque no supimos nada de los gastos. No hay informes de gastos, deudas ni de a quien se le compró servicios. Todo se manejó de forma uniteral entre el presidente y la tesorera que es asesora de él (Dolanescu) en la Asamblea Legislativa», explicó Vargas.

El dirigente político agregó que Rolando Araya maneja toda esta información y apoya la decisión del partido.

«La Asamblea Nacional le pidió que se entregara un informe de los gastos de campaña como lo establecen los estatutos, pero no lo hizo. No sabemos como se gastó el dinero«, añadió Vargas.

AM Prensa le consultó al diputado -que llegó electo por el Partido Republicano hace casi cuatro años- la petición de la renuncia; sin embargo, solo respondió lo siguiente:

«Este es un asunto propio del funcionamiento interno del partido. Como tal, no voy a referirme a este asunto hasta que el proceso llegue a su conclusión, les agradezco la pregunta».

Jorge Vargas dijo que a lo interno del partido se está abriendo un proceso para investigar a fondo el destino del dinero.