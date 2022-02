Guadalupe FC cayó en su visita al Monstruo

Redacción – El reconocido técnico guadalupano, Wálter Centeno Corea, afirma que dirigir a Guadalupe le ha caído bien, debido que nadie lo molesta en su puesto y de paso, también respetan la gestión del entrenador.

Guadalupe cayó 2-1 en su visita a La Cueva, lo cuál molestó de gran forma al entrenador de 47 años, que deja claro que su equipo ha ido evolucionando, debido que es un equipo en crecimiento que a pesar de las adversidades son segundos con 13 puntos.

Paté está muy feliz de comandar al conjunto del cantón de Goicochea, donde cuenta con el respaldo de la directiva y el plantel josefino, donde ha inculcado una idea de juego clara, la cuál poco a poco van entendiendo sus muchachos.

Lea también: El Monstruo hace respetar La Cueva tras vencer al Guadalupe del Rey Paté

Es tanta la confianza e ilusión de Centeno con el proyecto capitalino, que confía en hacer grandes cosas echando mano del proceso y objetivos claros trazados en el club, donde todo gira en torno a las decisiones

Wálter Centeno habló en conferencia de prensa y afirma que está muy cómodo en Guadalupe, gracias a que no lo gestan en su gestión al mando del cuadro capitalino.

«Yo creo que el equipo ha ido evolucionando en muchas cosas y hemos tratado de inculcarle una idea de juego y mis jugadores la han entendido, están sobre esa línea y por eso es un equipo en crecimiento y hay que ser sinceros, la junta directiva habló conmigo y que quería una nueva versión de Guadalupe, es lo que estamos haciendo, un proceso bueno y con objetivos claves.

Este equipo si sigue una línea va marcar grandes cosas. Me siento cómodo en Guadalupe, porque respetan al entrenador y porque hay una estructura más allá de todas las presiones, Guadalupe me ha caído bien, porque nadie me molesta», afirmó Paté Centeno.