Paté lidera el proyecto de Guadalupe FC

Redacción – El respetado técnico de Guadalupe, Wálter Centeno, lamenta el «circo tico» que está destruyendo al fútbol de Costa Rica por la poca paciencia en los procesos y constantes cambios de entrenadores en la división de honor.

Centeno no se guardó nada y pide un cambio a nivel nacional, con el fin de no priorizar los resultados, si no que enfocarse en el desarrollo para así potenciar al deporte rey en suelo nacional, ya que en lugar de crecer va en decadencia.

Esa situación tiene muy preocupado a Paté, que expresó su enorme malestar con las decisiones que se toman en la división de honor, debido que desde su óptica no solo destruyen al deporte, si no que también a entrenadores como lo es Jeaustin Campos.

Campos fue despedido del Herediano, tan solo dos meses después de haber ganado la estrella 29 del Team en el año de su centenario. Haber sumado cinco empates y tres derrotas en el Clausura 2022 generó que Jafet Soto lo despidiera ante la prensa deportiva.

Para el Rey Paté, ahora es muy fácil quitar entrenador, ya que antes cuándo él jugaba se le achacaba mucha de las responsabilidad a los futbolistas, lo cuál habla de la poca paciencia que hay en los directivos, que toman decisiones apresuradas.

Centeno Corea habló en conferencia de prensa y afirma que nadie quiere procesos en el fútbol tico, por lo que considera como un «circo» todo lo que se da en el balompié tico.

«Es el pan de cada día del fútbol de Costa Rica, la verdad que estamos destruyendo al fútbol y estamos destruyendo al fútbol y entrenadores, en ese caso me pongo en ese puesto, una vez fui jugador y también el jugador tiene su grado de culpa, nada más voy a decir que en otros años se tachaba a los jugadores y ahora es muy fácil quitar un entrenador, pero ese el medio y circo tico donde estamos.

Por eso nadie quiere procesos y nuestro fútbol de lugar de ir para arriba va en decadencia y si queremos un cambio, debemos cambiar todos, tanto prensa, técnicos, jugadores, directivos, afición y etc, si amamos este deporte tenemos que defenderlo, más allá de los resultados y todo mundo anda buscando resultado como haya lugar, eso está perjudicando al medio y al espectáculo, da más de que hablar de lo que se hace en la cancha», afirmó Centeno Corea.

La escuadra josefina ha encomendado su proyecto al Rey Paté, que tiene al conjunto del cantón de Goicochea en la tercera posición del torneo con 13 puntos.