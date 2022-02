Paté está feliz por rendimiento de sus pupilos

Redacción – El mediático timonel nacional, Wálter Centeno, afirma que Guadalupe FC se tiene que acostumbrar a ganar, con el fin de pelear cosas importantes en el campeonato, donde están en la pelea para evitar el descenso.

Guadalupe venció 3-1 a San Carlos y así llegar a siete puntos en cuatro juegos disputados, lo cuál ya tiene a los liderados por el ídolo del saprissismo figurando.

Este triunfo ante los Toros del Norte fue especial para Paté, que empieza a ver como su estilo de juego se ve calcado en la cancha, lo cuál lo emociona de gran manera, a pesar de que se le refleja la felicidad a lo externo.

Pero aún así, señala que en su camerino si le ha dejado saber a sus pupilos su alegría por el buen rendimiento en este inicio de Clausura 2022, donde los capitalinos buscan evitar el descenso, ya que suman en la tabla acumulada 28 unidades.

Pese a esa cifra que ya suman, todavía no están en peligro, ya que Jicaral y Guanacasteca también están luchando para evitar caer al infierno del descenso.

Es por ello, que Paté Centeno señaló en conferencia de prensa que los guadalupanos deben acostumbrarse a ganar para así entender que pueden ser protagonistas.

«Yo estoy contento y tal vez no se refleja, porque no soy una persona que expresa mucho pero en lo interno con el cuerpo técnico y jugadores ya lo hablamos, somos conscientes que falta mucho torneo por jugar y hay equipos que todavía no han levantado su nivel, entonces por todo donde esta Guadalupe y tenemos que tomar nuestro ritmo.

Guadalupe debe acostumbrarse a ganar, así pelearemos cosas grandes y creo que los muchachos están entendiendo eso, pero consciente que van a venir partidos difíciles donde no vamos andar y tenemos que seguir confiando plenamente en el trabajo del día a día», afirmó Wálter Centeno.