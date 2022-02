Gamboa explicó que ya le había ganado un juicio a esta persona y aún así continúa acosándola

Redacción- La bella presentadora de televisión, Marilin Gamboa, decidió alzar su voz y denunciar públicamente la pesadilla que ha estado viviendo los últimos meses con una persona que la acosa digitalmente.

Gamboa contó toda la situación mediante sus historias de Instagram, en donde inició contando que hay una persona que cada minuto descarga su contenido de redes sociales para situaciones de su conveniencia, para sacarlo del contexto original con el fin de desmeritar su integridad e imagen.

Asimismo, explicó que en agosto del año 2021, le ganó un juicio a esta persona, y a pesar de eso, continua viviendo todos los días con hostigamiento.

«Si no he salido mostrando el documento que indica que esta persona ha hecho falsas denuncias, falsos testimonios y que no mostró pruebas para respaldar su atroz acusación en mi contra, ha sido por respeto a mí y a mi familia. Porque no me gusta verme envuelta en este tipo de situaciones», expresó Gamboa.

Por otro lado, confiesa que esta situación le genera angustia, debido al nivel de obsesión de esta persona y como opera para perjudicarla. Aseguró que ya denunció esto ante las autoridades, pero ahora lo quiso hacer de manera pública, ya que aunque en el ciberacoso no se presentan agresiones físicas, aun así matan.

La presentadora, finalizó agregando que le está costando mucho sobrellevar esta situación.