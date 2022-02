Jerarca ucraniano afirma que están solos contra los rusos

Redacción – El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirma que han dejado a solo a su país para defenderse en medio del conflicto armado con Rusia, el cuál ha dejado atónito a todo el planeta.

«Nos han dejado solos para defender nuestro Estado«, dijo Zelenski en un video publicado en la cuenta presidencial del jerarca de 44 años, que se ha vuelto viral por vestir un uniforme del ejército ucraniano.

«¿Quién está dispuesto a combatir con nosotros? No veo a nadie. ¿Quién está listo a dar a Ucrania la garantía de una adhesión a la OTAN? Todo el mundo tiene miedo», lamentó Zelenski, que le ha pedido a su pueblo no salir de sus hogares.

Los cuestionamientos del presidente ucraniano se dan luego de que Joe Biden, presidente de Estados Unidos anunciara más sanciones económicas contra entidades financieras rusas, específicamente lo cuatro principales bancos.

En la misma línea se pronunció la UE, tras una cumbre de sus 27 líderes. El jerarca ucraniano sostuvo tras escuchar que Moscú -pese a la ofensiva militar- aún quiere dialogar sobre el estatus neutral de Ucrania para que no se sume a la OTAN.

Además, de señalar que él no tiene miedo. Esto como muestra de que en Kiev están dispuestos a conversar con Vladimir Putin, mandatario de Rusia.

«No tenemos miedo a hablar con Rusia. No tenemos miedo a hablar sobre garantías de seguridad para nuestro Estado. No tenemos miedo a hablar sobre el estatus neutral. Pero ¿tendremos garantías de seguridad? ¿Qué países nos las darán?».

Hoy Rusia atacó todo el territorio de Ucrania. Y hoy nuestros defensores han hecho mucho. El enemigo ataca no solo las instalaciones militares, como afirma, sino también civiles. Matan a gente y convierten a ciudades pacíficas en objetivos militares. Esto es vil y nunca será perdonado».

En ese contexto, Zelenski sostuvo que ahora mismo es necesario hablar del «fin de esta invasión» y de un «alto el fuego».

Durante su discurso, Zelenski informó: «Según datos preliminares, lamentablemente hemos perdido ya 137 de nuestros héroes, nuestros ciudadanos, diez de ellos oficiales.