Actualmente Nadal es el mejor tenista de la historia tras conseguir su título 21 en Australia

Redacción- En una entrevista concedida a la ATP rafa Nadal aseguró que quien ve con posibilidades de esto es el tenista ruso Daniil Medvedev.

Una de las razones es porque cada vez ellos se vuelven mayores y el reloj nunca se detiene, además de que es normal que la generación joven llegue a estar más alto que ellos dentro de un tiempo.

Daniil es un jugador muy sólido, con una carrera increíble, y de aluna manera creo que merece estar peleando por el número uno, así que le deseo lo mejor. Aseguró.

Por otro lado, el balear actualmente se encuentra en el torneo de Acapulco, en donde busca ganar su cuarto Abierto Mexicano que le permitiría empatar a David Ferrer, quien es el jugador con más títulos ahí.

En cuanto al tema de Djokovic, Nadal hace hincapié en que el hecho de que Nole no esté vacunado afectará su historia si es que puede jugar o no, pero que si se vacuna o no, para él lo bueno sería que regrese a jugar.

Actualmente Novak Djokovic se encuentra en el ATP 500 DE Dubái, en donde recientemente enfrentó y derrotó de manera sencilla a Lorenzo Musetti con un doble 6-3.

Hay que recordar que el serbio se está jugando número uno del mundo con el ruso Medvedev, quien ha demostrado que tiene todas las armas para poder conseguir este nuevo objetivo en su carrera tenística.

El próximo rival de Djokovic en cuartos de final podría ser el ruso Karen Khachanov o Alex de Miñaur, partido de que se disputará mañana.