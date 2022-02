Ha sido cuestionada por falta de profundidad en sus respuestas

Redacción- Rodrigo Chaves resalta que Lineth Saborío no tiene claridad de como llevar un eventual gobierno de Costa Rica.

El candidato a la presidencia Rodrigo Chaves resaltó en una de las respuestas dadas por la candidata del Partido Unidad Social Cristiana, Lineth Saborío que ella no tenía claro como llevar las riendas del país.

Situación que se dio tras la respuesta de la candidata al hablar de como mejorar la educación del país, donde en su oportunidad de hablar no dio una clara contestación a la interrogante.

Por lo que, Chaves aprovechó la oportunidad para hacer ver que la señora Lineth Saborío no conocía a profundidad de los temas que son urgentes a tratar en Costa Rica.

Esta no es la primera vez que la candidata no da respuestas claras acerca de su plan de gobierno, pues en otras ocasiones no aclara las interrogantes planteadas por sus oponentes en los debates, además de entrevistas donde sus apariciones se han convertido en blanco de críticas.