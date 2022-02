Fonseca espera una genialidad colectiva de La Sele

Redacción – El respetado ex-jugador nacional, Rolando Fonseca, afirma que todos los ticos están desea que se caiga Panamá en la eliminatoria, debido que solo así se podrá soñar con cazarlos en la octagonal rumbo al Mundial de Catar 2022.

Fonseca es una voz autorizada para hablar del cuadro patrio, gracias a ser el goleador histórico del La Sele, lo cuál refleja porque es uno de los jugadores más destacados en la historia del país.

Es por ello, que el amigo del gol señala que en la visita a Kingston, Jamaica, es obligatorio ganar y por eso espera que aparezca una genialidad colectiva o un invento individual para así poder ganar en suelo caribeño y de esa forma seguir en pie de lucha.

Pero para que Costa Rica siga con sus aspiraciones intactas se ocupa que México derrote a Panamá en el Estadio Azteca, esto con el fin que siempre y cuando La Sele gane en Jamaica, se quede a solo un punto en la tabla de posiciones.

Rolando Fonseca es comentarista en Teletica Deportes Radio y afirma que Costa Rica depende de que Panamá se caiga, por lo que señala que espera un triunfo mexicano.

«Hoy nosotros estamos urgidos y tenemos que proponer. Costa Rica tiene que salir con un chispazo, con una genialidad, un invento o con lo que sea, tenemos que ver que proponemos, porque nosotros necesitamos los tres puntos, nosotros no podemos empatar, simplemente no y si queremos hacer valer los tres puntos de local junto con el empate en México, necesitamos los tres puntos en Jamaica.

Para que digamos que estamos bien, ahí vamos y ojo nosotros estamos dependiendo de alguien, no dependemos de si mismos, todos estamos deseando que Panamá se caiga en la eliminatoria, pero si Panamá no se cae, Costa Rica no clasifica, por más que ganemos todos los partidos. Hoy cielito lindo hay que empezar a cantarlo, porque eso es parte de. Necesitamos de eso, hoy es importante que tengo una genialidad y ojalá sea colectiva», afirmó Rolando Fonseca en el programa Teletica Deportes Radio.

Costa Rica jugará ante los «Reggue Boyz» este miércoles 2 de febrero a las 6:00 pm. Dicho duelo es vital para el conjunto patrio, que quinto de la octagonal con 13 puntos.