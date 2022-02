Rudé respira tranquilo en el banquillo manudo

Redacción – El entrenador español del León, Albert Rudé, afirma que es consciente de la gran presión a su alrededor, debido que al dirigir un equipo grande siempre están obligados a ganar en cada partido del torneo.

Rudé destacó gran compromiso de sus jugadores en la victoria del La Liga por 0-3 ante Jicaral, que vio como el León rugió fuere para así volver a sumar tres puntos.

Con goles del hondureño Alex López, el panameño Freddy Góndola y Carlos Mora, los manudos sacaron la tarea para así espantar los fantasmas a su alrededor.

Para el timonel europeo de los rojinegros, La Liga está obligado a siempre ganar y por ello, destacó el triunfo de su equipo, que previo al duelo ante Jicaral le mostró compromiso, el cuál se vio reflejado en la cancha del Huracán de la Península.

Albert Rudé habló en conferencia de prensa y afirma que el tema de presión es usual alrededor de los manudos, por lo que siempre deben darse a respetar.

«Con el tema de presión, estamos en un equipo grande y uno como Alajuelense debe ganar siempre, si pierde un partido ya empieza a ver más presión, si pierde dos seguidos aún la presión crece más, partidos con puntos en juego, yo dirigí la temporada pasada ocho partidos y esta temporada llevo siete, se han perdido tres, se han empatado dos y ganado 10. Esos que se han perdido han sucedido en un lapso muy pequeño, entonces la mejor forma es hacer consciente al equipo, que se necesita ganar de forma contundente y los jugadores me han demostrado mucho compromiso, yo les he pedido que todo el compromiso que me han demostrado lo transmitieran en el verde y lo han hecho», afirmó Albert Rudé.

Los manudos llegaron a 12 puntos en el certamen y así alcanzar el segundo lugar, que devuelve la calma a las filas del Equipo de su Gente en el torneo.