Santos fue una lágrima en toda la eliminatoria

Redacción – Sin despeinarse, New York City FC elimina al Santos de Guápiles tras ganar la vuelta por 4-0 y así cosechar un global de 6-0 a favor del cuadro de la MLS, que acabó con el sueño de la escuadra caribeña en la Concachampions 2022.

La escuadra estadounidense mantuvo su control en la serie en el segundo round, gracias a a la calidad de su plantel maniataron a los comandados por Erick Rodríguez, que no pudo hacer mucho para evitar el nuevo revés de sus pupilos.

Conforme fueron pasando los minutos, los norteamericanos demostraron su superioridad ante un Santos que contó sus extranjeros, que vieron como al minuto 32, Alfredo Morales apareció con un brillante cabezazo para vencer a Kevin Ruiz para el 1-0.

⚽ GOOOOAL Alfredo Morales!@NYCFC takes the lead in the first half! | #SCCL22 pic.twitter.com/dBFtNMllue — Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) February 23, 2022

Esa anotación de Morales le dio una gran alegría a los de la Gran Manzana, que aprovecharon las falencias del Santos para ampliar el marcador a 2-0 al minuto 36, gracias a un sensacional remate de Maxime Chanot.

Dicho tanto de Chanot golpeó anímicamente al cuadro guapileño, que vio como en cuestión de minutos su orden en la zona baja le terminó costando muy caro.

⚽ Goal scored by Maxime Chanot! @NYCFC leads the series 4-0 now.#SCCL22 pic.twitter.com/GYjdVZwBIm — Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) February 23, 2022

En la etapa complementaria, Santos tuvo su chance más claro en toda la eliminatoria tras un remate desde fuera del área de Denílson Mason, que vio como su remate se estrelló en el vertical de la portería defendida por Sean Johnson al minuto 51.

Dicha jugada fue lo más peligroso del cuadro caribeño en la serie ante el club celeste, que demostró que título de campeón de la MLS no es por casualidad.

😱 ¡Lo cerca que estuvo @ADSantos61 de anotar su primero en #SCCL22! pic.twitter.com/Oti5W4kIl8 — Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) February 24, 2022

New York City apretó el acelerador en el partido y al minuto 80, Talles Magno apareció con el 3-0 en el marcador, tras aprovechar un gran pase del brasileño Thiago.

Para colmo de males, Santos se quedó con 10 hombres al minuto 83, tras la expulsión de Alvin Bennett por una artera patada a un jugador del club norteamericano.

Talles Magno scores the 3rd! The aggregate is now 5-0 for @NYCFC | #SCCL22 pic.twitter.com/ob1QYYtD4x — Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) February 24, 2022

La fiesta del New York no quedó ahí, ya que pusieron el 4-0, gracias a un nuevo gol de Tales Magno que selló su doblete del encuentro a la altura del minuto 86, luego de aprovechar una pésima salida de Santos y con un gran remate raso vencer a Kevin Ruiz.

Finalmente, el duelo de vuelta terminó con marcador de 4-0 y así cerrar con un global de 6-0 a favor del flamante campeón de la MLS, que avanza a los cuartos de final del torneo regional. Mientras, que Santos deberá centrarse en el Clausura 2022.