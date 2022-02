Redacción – Santos de Guápiles sufrió una amarga derrota de 0-2 en ida ante New York City FC en un duelo realizado en el Estadio Nacional por la Concachampions 2022.

Sin presencia de sus jugadores extranjeros por falta de permiso de trabajo, la escuadra caribeña salió con ilusión al tope a enfrentar a los vigentes reyes de la MLS, que llegaron al compromiso con sus principales figuras.

El club estadounidense apaciguó las ganas de los guapileños con un buen bloque defensivo, generando opciones en ataque para los de la Gran Manzana que encontraron un penal a su favor apenas al minuto 5 del partido.

On target from the jump ❗️ @tatycaste11anos pic.twitter.com/zSn7gQ3TSG

Una mano de un zaguero santista le dio la pena máxima a los norteamericanos, que le encomendaron el penal a Valentía Castellanos, que con una soberbia definición venció a Kevin Ruiz para adelantar por 0-1 al club celeste.

Este tanto de Castellanos le dio confianza al club de Estados Unidos, que aprovechó la tibia respuesta de los costarricenses y al minuto 21, el argentino Maxi Morales estrelló un balón en el horizontal de la portería guapileña.

Aunque Santos buscó meterse de lleno en el juego, la presión del rival se los impidió, por lo que no tuvieron mayor profundidad en ataque, generando que el New York encontrara el 0-2 a su favor al minuto 30.

Picking up right where he left off ☄️ @tatycaste11anos pic.twitter.com/2qbSBPh52W

— New York City FC (@NYCFC) February 16, 2022